Poredna Ema ga je zvabila v past: Obtožnica se bere kot nočna mora

32 TISOČ EVROV SO MU POBRALI

Sedmerica z Galom D. na čelu naj bi se brutalno lotila 40-letnika. Na spletni aplikaciji so se predstavljali za najstniško dekle.

Verjel je, da si dopisuje z zapeljivo Poredno Emo, kot je ta imela vzdevek. V nekaj urah je dopisovanje postalo vroče, še isti večer pa se je odpravil na dogovorjeni zmenek v Rače. Toda tam ga ni pričakala skrivnostna lepotica. Doletel ga je pekel. Po navedbah iz sicer še pravkar vložene nepravnomočne obtožnice je 40-letnika iz okolice Ptuja obkolila skupina moških. Padali so pesti, grožnje in očitki, da se je domnevno dogovarjal z mladoletnico. Eden naj bi mu pod nos pomolil celo pištolo. Takrat se je začela nočna mora, iz katere skoraj mesec in pol ni znal pobegniti. Iz žrtve so iztisnili ...