PRIMER, KI JE PRETRESEL SVET

Pošast iz Majšperka Patrik v celici joče kot dež, grabijo ga krči

Patrik Meglič naj bi avstrijsko vplivnico Stefanie ubil po prepiru, grozi mu dosmrtni zapor.
Stefanie Pieper naj bi umoril v afektu, skril pa v transu. FOTO: Facebook

Stefanie Pieper naj bi umoril v afektu, skril pa v transu. FOTO: Facebook

Stefanie je na Facebooku fotografijo svojega takratnega fanta Patrika Megliča v družbi z njenim psom Marlowom komentirala z besedami: »Moja otročka.« FOTO: Zaslonski Posnetek/Facebook

Stefanie je na Facebooku fotografijo svojega takratnega fanta Patrika Megliča v družbi z njenim psom Marlowom komentirala z besedami: »Moja otročka.« FOTO: Zaslonski Posnetek/Facebook

E. N.
 2. 12. 2025 | 05:00
4:15
A+A-

Postavni Štajerec s stalnim bivališčem v Avstriji, 31-letni Patrik Meglič, je v rokah avstrijske policije. Po neuradnih informacijah naj bi šlo za Mariborčana, ki je nekaj let živel in delal v Avstriji v špedicijsko-transportnem podjetju v Premstättnu v predmestju Gradca, po nekaterih informacijah pa naj bi delal tudi kot varnostnik v nočnem klubu. Osumljen je umora postavne 32-letne avstrijske vplivnice iz Gradca, Stefanie Pieper. Nekoč sta bila par, kot kaže, sta veliko potovala – bila naj bi tudi na rajski plaži Copacabana v Riu de Janeiru, a kot v veliko primerih se ljubezenska pravljica paru ni izšla. Konec njune zgodbe je naravnost grozljiv: Stefanie so policisti našli v gozdu, kjer jo je morilec zakopal v kovčku.

Poroča ves svet

Lepa Stefanie Pieper je bila avstrijska vplivnica in študentka prava, ki je ustvarjala vsebine na Instagramu ter imela več deset tisoč sledilcev. Govorila je o ličenju, življenjskih nasvetih in glasbi. Njen najboljši prijatelj je bil zlati prinašalec Marlow. O njeni smrti poroča ves svet, našli smo celo prispevek iz New York Posta.

Zgodba je naravnost hollywoodska: navzven sta bila Meglič in Pieperjeva čudovit par, oba lepa, uspešna, postavna. Nato je prejšnjo nedeljo Stefanie nenadoma izginila. V Gradcu so jo po prežurani noči na predbožični zabavi čakali na snemanju, kamor pa ni prišla. Pred izginotjem je Pieperjeva prijateljem poslala sporočilo po WhatsAppu, da je varno doma. Kasneje je poslala še eno skrb vzbujajoče sporočilo, v katerem je omenila, da bi jo lahko nekdo, neka strašljiva črna postava, spremljal v njen stopniščni hodnik v stanovanjskem bloku. Njen telefon je naslednji dan zvonil v prazno. Hitro je postalo jasno, da je nekaj zelo narobe. Njen nekdanji fant, s katerim je malo hodila, malo pa ne, je padel pod lupo kriminalistov. Kako tudi ne, ko mu je v bližnjem Šentilju na parkirišču tamkajšnjega kazinoja zgorel njegov rdeči golf. Zakaj je zgorel, Patrik ni znal pojasniti. Policisti so posumili, da je avtomobil uničil zato, da bi prekril krvave sledi. Pred tem je bil, to je potrjeno, v Gradcu v stanovanju žrtve. Policisti so našli krvave sledi.

V transu

Zgodba se je začela razpletati: izkazalo se je, da naj bi Patrik v Slovenijo v golfu prepeljal truplo ubite Stefanie. Iz stanovanja naj bi jo spravil zavito v preprogo, so povedali sosedje. Kam naj bi jo zakopal, policisti še niso vedeli: iskali so jo celo z droni in policijskimi psi, policija pa je izdala nalog za Patrikovo aretacijo. Ko se je znašel v avstrijskem priporu, se je Patrik zlomil in priznal zločin: nesrečno Stefanie naj bi zadavil. Truplo pa so po več dneh iskanja policisti našli v okolici Majšperka. Če bo obsojen umora, mu grozi dosmrtna zaporna kazen.

Prišlo je do prepira in hotela je, da zapusti stanovanje.

Medtem ko so izpustili Patrikovega brata in očima, pa sedi Stefanijin bivši fant v priporu. Po besedah njegove odvetnice Astrid Wagner za avstrijski časopis Heute se 31-letni Patrik počuti vse prej kot dobro: »Ima krče od jokanja v svoji celici in zelo rdeče oči,« prenašajo izjavo njegove odvetnice ter nadaljujejo, da zelo pogreša Stefanie ter da se počuti kot pošast. Po njegovi izjavi, ki jo je dal Wagnerjevi, naj bi dejanje storil v afektu. »Prišlo je do prepira in hotela je, da zapusti stanovanje,« je Wagnerjeva obrazložila začetek spora, v katerem naj bi Patrik popolnoma izgubil živce in zadavil Stefanie. »Moj klient je popolnoma strt, najgloblje obžaluje svoj zločin. Ne razume, kako je bil sposoben ubiti žensko, ki jo je nadvse ljubil,« pa besede odvetnice navaja časopis Kronen Zeitung. »Nisem hotel tega storiti, nisem hotel tega storiti,« naj bi ponavljal odvetnici, truplo pa je po njenih besedah skril v »stanju popolnega transa«.

policijaAvstrijaMariboraretacijaGradecStefanie PieperPatrik Meglič
