Posavčan vlomil v deset cerkva

SOJENJE

Serijski vlomilec Rok Špiler iz Posavja čaka na sojenje v priporu v Kopru, saj je vlamljal tudi na Primorskem.

»Ne bom lagal. Obsodili so me zaradi vlomov v cerkve. Devet vlomov naj bi bilo vse skupaj. Zdaj čakam sodbo v imenu ljudstva, zato sem v priporu, sem pa podpisal sporazum o priznanju krivde. Določili so mi kazen eno leto in 4 mesece zapora,« je bil zgovoren 35-letni Rok Špiler, Posavec, ki živi v Zasavju v Hrastniku, stalno bivališče pa ima prijavljeno kar na sedežu krške upravne enote. Zdaj mu že od avgusta lani streho nad glavo daje koprski zapor. Na zaporniških žimnicah bo očitno spal še nekoliko dlje, kot mu je naložilo koprsko okrožno sodišče, saj ga čaka še ena neodslužena obsodba ...