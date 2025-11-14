Posavje zalagali z drogo: štirje iz pripora na prostost

NA SODIŠČU

Od 27 obtoženih sedem priznalo krivdo.

Dragutin Srpak je priznal očitke iz obtožnice, da je drogo preprodajal, ko je imel proste izhode iz zapora. Na Dobu namreč prestaja več kot 10-letno kazen, prav tako zaradi mamil. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Na krškem okrožnem sodišču se obeta eno najobsežnejših sojenj doslej, saj bo na zatožno klop sedlo kar 20 obtoženih. Seznam teh bi bil še za sedem oseb daljši, a so te na predobravnavnih narokih priznale krivdo za prekupčevanje z drogo. Šlo je za kriminalno združbo, v kateri sta imela, kot trdi tožilstvo, glavno besedo Arnes Mušič in Robert Baznik iz Krškega, ki sta se zaradi tega znašla v priporu, prostost pa so zaradi večje vloge pri prekupčevanju vzeli tudi Petru Vogrincu in Sebastianu Kavašu. »Obtožba Okrožnega državnega tožilstva v Krškem je bila 15. novembra 2023 vložena zoper 27 ...