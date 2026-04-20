Posel dobili z goljufijo? V Mariboru razkrita umazana igra za 60.000 evrov

Kriminalisti PU Maribor so v začetku aprila zaključili preiskavo več kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete. Zoper tri osumljence in gospodarsko družbo iz območja Maribora so po večmesečni preiskavi na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja Dogovor za kaznivo dejanje po 295. čl. KZ-1 in kaznivega dejanja Izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti po 236. čl. KZ-1 v zvezi z 20. čl. KZ-1. Ugotovljeno je bilo, da so se osumljeni v letu 2025 medsebojno najprej dogovorili, da bodo izvršili kaznivo dejanje izdaje in neupravičene pridobitve poslovne skrivnosti na način, da bo eden od osumljencev kot predstavnik osumljene gospodarske družbe na nezakonit način pridobil podatke o podrobnostih prijave na javni razpis za vzdrževanje strojnih instalacij, ki ga je objavil javni zavod in na katerega se je prva prijavila oškodovana gospodarska družba.

Podatke o prijavi, predvsem o višini ponudbe za izvedbo del po javnem razpisu, ki pomenijo poslovno skrivnost oškodovane gospodarske družbe, je nato posredoval drugemu osumljencu, odgovorni osebi konkurenčnega podjetja, ki je nato za svojo gospodarsko družbo podal nižjo ponudbo na istem javnem razpisu in je bil na podlagi nižje ponudbe tudi izbran na javnem razpisu za izvedbo posla. Osumljeni so tako na nezakonit način dosegli, da so bili izbrani na javnem razpisu za izvedbo posla v višini okrog 60.000 evrov.

Opravljenih tudi več hišnih preiskav

V okviru preiskave teh kaznivih dejanj je bilo v letu 2025 opravljenih tudi več hišnih preiskav, kjer je bila zasežena tudi poslovna dokumentacija in elektronske naprave. Za kaznivo dejanje Dogovor za kaznivo dejanje po 295. čl. KZ-1 je predvidena kazen zapora do enega leta, za kaznivo dejanje Izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti po 236. čl. KZ-1 po 3. odstavku pa zapor do petih let, je sporočila Anita Kovačič, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Maribor.