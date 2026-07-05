Gorazd (41) naj bi jo posilil na plaži, po gnusnem dejanju pobegnil na Švedsko

V ZAPOR

Slovenca Gorazda Bratkoviča poslali za sedem let v reško ječo.

Na reškem županijskem sodišču so slovenskega državljana Gorazda Bratkoviča obsodili na sedem let zapora, 41-letnik je bil spoznan za krivega posilstva na otoku Krku. Edina dobra novica za obsojenca, ki jo je zanj imel kazenski senat pod predsedovanjem sodnice Demire Delost, je bila, da se mu v kazen všteje čas pripora, v katerem je od maja lani. Kaznivo dejanje naj bi zagrešil 28. maja 2023 okrog 19. ure na plaži Plav pri mestu Krk. Dekle je bilo na plaži samo, on pa se ji je približal od zadaj in jo porinil, da je padla. Poskušal ji je vzeti mobilni telefon, nato pa jo začel otipavati po ...