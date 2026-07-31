Posiljena več kot 100-krat, grozljiva zgodba iz slovenske Istre dobila pravnomočni epilog

11 LET ZAPORA

Pravnomočna sodba za spolno zlorabo mladoletnice. Očim bo zaradi grozljivih dejanj 11 let v zaporu.

Višji sodniki so zapečatili usodo očima, ki je v slovenski Istri več let spolno zlorabljal pastorko. Samostojnega podjetnika je petčlanski senat koprskega okrožnega sodišča pod predsedstvom sodnice Kristine Bošnjak 17. junija lani obsodil na zaporno kazen, a sta se na sodbo pritožila tako tožilstvo kot obtoženi prek svojega zagovornika. »Višje sodišče v Kopru je o zadevi že odločilo, in sicer je sodbo v celoti potrdilo,« nam je odgovorila začasna predsednica Okrožnega sodišča v Kopru mag. Samanta Nusdorfer. Grozljiva zgodba o večletnem zlorabljanju pastorke, ki ga je zagrešil materin partner, ...