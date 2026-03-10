  • Delo d.o.o.
SOJENJE 20. APRILA

Posiljevalec se pritožuje: »V celjskih zaporih nad mano izvajajo mučenje, zato se ne počutim dobro, da bi sodeloval na obravnavi«

Tako trdi dolgoletni zapornik Mehmed Mahmutović. Na sodišču zdaj zaradi ropa.
Mehmed Mahmutović trdi, da se mu v celjskem zaporu dogaja krivica. Foto: Dejan Javornik
Mehmed Mahmutović trdi, da se mu v celjskem zaporu dogaja krivica. Foto: Dejan Javornik
Aleksander Brudar
 10. 3. 2026 | 06:55
 10. 3. 2026 | 08:26
3:32
»V celjskih zaporih nad mano izvajajo mučenje, zato se ne počutim dobro, da bi sodeloval na obravnavi.« Tako v Sloveniji živeči Bosanec Mehmed Mahmutović včeraj v živo iz celjskega zapora ljubljanski okrožni sodnici Jasmina Ivančič. Mahmutović, ki prestaja dolgoletno zaporno kazen zaradi brutalnih ropov prostitutk in spolnega nasilja, je nato podrobneje pojasnil, na kakšen način naj bi ga mučili. »Po odredbi direktorja zapora Tomaža Bračka so mi prepovedali dostop do svežega zraka. Že od prihoda v celjske zapore sem nad mano izvajajo posebni režimi brez kakršnegakoli povoda,« je pojasnil in dodal, da ga ponižujejo tudi s tem, ko mu po vsakem izhodu iz sobe nataknejo lisice na roke. »Nisem imel niti dostopa do kantine. V celjskem zaporu sem dva meseca in sem povsem izoliran od vseh zapornikov.« Izpostavil je še, da naj bi mu Bračko ob razgovoru rekel, da naj neha pisati po facebooku in da se ga tako več ne bo tretiralo kot nevarnega zapornika. Glede na vse skupaj je nasprotoval, da bi se mu zaradi ropa, ki naj bi ga zagrešil 21. septembra 2016 med 11. in 12. uro v Sketovi ulici v Ljubljani, sodilo prek videokonference.

Tričlanski sodni senat je po kratkem posvetu sklenil, da se glavna obravnava včeraj še ne bo začela. Sojenje bo tako steklo 20. aprila. V tem času bo sodišče tudi že pridobilo mnenje sodnega izvedenca glede tega, ali je obtoženi sposoben sodelovati na glavni obravnavi. Opravilo bo tudi poizvedbe v celjskem zaporu glede navedb, ki ji jih je podal. Sodnica mu je že včeraj dala jasno vedeti, da se mu bo sodilo preko videokonference, če ga pravosodni policisti zaradi kadrovske stiske ne bodo mogli pripeljati na sodišče.

Na nadstrešku se je dva dni poigraval z žogo, potem je splezal dol. FOTO: POP TV
Na nadstrešku se je dva dni poigraval z žogo, potem je splezal dol. FOTO: POP TV

Javnost je Mahmutovića dodobra spoznala leta 2008, ko je splezal na nadstrešek najbolj varovanega dela zapora na Dobu in na njem vztrajal dva dni. O njem smo večkrat poročali tudi kot o roparju in posiljevalcu slovenskih prostitutk s poletja 2019, zaradi tega ga je doletelo pravnomočnih četrt stoletja ječe. Rop, ki naj bi ga zagrešil septembra 2016, naj bi storil v škodo Mihe Š. Takrat naj bi pristopil do njega in ga nadrl, zakaj se mu ne oglaša na telefon. Nato pa naj bi ga s kolenom dvakrat udaril v hrbet, potem pa od njega zahteval, naj na bankomatu dvigne denar, ki mu ga dolguje. Miha tega ni hotel storiti, češ da mu ničesar ne dolguje. Mahmutović naj bi ponorel, ga pograbil za roko in dobesedno zvlekel do bankomata. »Daj mi 100 evrov kot opravičilo, ker se mi nisi javljal na klice!« naj bi zakričal. Miha je kartico porinil v režo, a mu bankomat denarja ni izplačal, saj na računu ni bilo kritja; zato sta počakala pol ure, da je prišel priliv na račun, nato pa je Miha dvignil stotaka ter ga izročil Mahmutoviću, je očitek iz obtožbe. V preiskavi je zanikal, da bi storil to dejanje.

Vpleten naj bi bil še v eno kaznivo dejanje. Aprila 2021 naj bi med sprehodom pripornikov zagrešil poskus uboja v škodo sojetnika Alena Žilića. V tej zadevi so že aprila 2022 opravili predobravnavni narok, a sojenje vse do danes še ni steklo. 

