Posiljevalec rojaka s kamnom po glavi

Ljubljana • Maja letos so minila že tri leta od dogodka, zaradi katerega mora 29-letni Maročan Tahir Tarza še v drugo obiskovati sodišče. Tokrat mu zaradi kaznivega dejanja povzročitve lahke telesne poškodbe sodržavljanu Bilalu Lamlasi, če bo predvidoma 10. novembra tudi spoznan za krivega, grozi do tri leta zapora. To je sicer precej manj, kot je dobil v drugem sojenju zaradi posilstva ženske v sostorilstvu v bližini Metelkove ulice v Ljubljani 1. novembra 2023; pravnomočno je obsojen na sedem let zapora.

Po prepričanju tožilstva je 5. maja 2023 okoli 11.40 na parkirišču Azilnega doma Vič v Ljubljani Tarza po glavi udaril Lamlasa s kamnom, premera približno deset centimetrov. Lamlasa je imel precej sreče, saj je utrpel lažje poškodbe, in sicer v predelu za levim ušesom.

Bila sta dva moška, ki sta se prepirala

Obtoženi Maročan se ne čuti krivega oziroma na sodišču posledično ni priznal krivde. Na zadnji obravnavi pred ljubljansko okrajno sodnico Alenko Loncnar je bil zaslišan policist Nejc H., ki se je spominjal, kako so takrat Tarzo iskali v gozdu blizu azilnega doma, saj je po dogodku pobegnil, in da je imel oškodovanec »že prej poškodbe po rokah in prsnem košu, ki pa naj bi si jih zadal sam«. Obtoženi naj bi takrat v rokah imel tudi nož. Priča je spisala uradni zaznamek na podlagi videoposnetka nadzornih kamer v azilnem domu. »Bila sta dva moška, ki sta se prepirala. Vmes pa sta posegla varnostnika,« se je spominjal dogajanja s posnetka.

Kaj glede dogajanja pravi oškodovanec, najverjetneje nikoli ne bomo slišali, saj ga je nemogoče najti. Prošnjo za azil pri nas so mu zavrnili, ima pa tudi prepovedan vstop v schengensko območje. A glede na dogajanje pred in po dogodku gre sklepati, da sta imela neporavnane račune.

Tega dne, torej 5. maja, so iz azilnega doma policijo klicali že nekaj po tretji uri zjutraj. Sporočili so jim, da naj bi prišlo do »klanja«. Ko so policisti prišli v dom, je bilo že vse mirno, saj so vse vpletene uspešno ukrotili varnostniki. So pa pojasnili, da so se Tarza, Lamlasa in še en prosilec za azil stepli, pri tem pa da je bil uporabljen tudi nož. Zaradi vreznih ran so Tarzo še istega jutra oskrbeli v ljubljanskem kliničnem centru.

Med obtoženim in oškodovancem je bilo pred in v azilnem domu večkrat napeto. FOTO: Jure Eržen

Potem se je zgodil dogodek, zaradi katerega se Tarza zagovarja na sodišču. Najverjetneje popoldne istega dne naj bi sledil še en varnostni incident med obtoženim in oškodovancem. Ker so v poročilu varnostne službe glede tega dogodka nekatere časovne nedoslednosti, bo natančen čas dogodka sodnica pri varnostni službi še preverila.