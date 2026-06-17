Posiljevalec z Metelkove bo po kazni izgnan, zdaj mu sodijo še za napad s kamnom

Devetindvajsetletni Maročan Tahir Tarza, ki bo zaradi posilstva ženske v bližini Metelkove ulice v Ljubljani še nekaj časa žulil žimnice zapora na Dobu, naj bi pol leta pred tem grozljivim dogodkom v letu 2023 fizično obračunal še s svojim sodržavljanom Lamlasom Bilalom. Na parkirišču Azilnega doma Vič v Ljubljani naj bi ga 5. maja 2023 okoli 11.40 s kamnom premera okoli 10 centimetrov udaril v spodnji del glave za levim ušesom. Bilal je utrpel lahko telesno poškodbo. Tarza je že pred tedni na ljubljanskem okrajnem sodišču krivdo zanikal. Včeraj, ko se je zoper njega začelo sojenje, pa se za zagovor ni odločil. »Umikamo pisni zagovor, zato se bo danes branil z molkom,« je sodnici Alenki Loncnar razložil njegov zagovornik Aleksander Ciril Kožar. Na sojenju si sodnica želi zaslišati tudi oškodovanca, a kaj, ko ga je nemogoče najti.

5. maja 2023 naj bi ga lažje poškodoval.

Zgodba glede posilstva se je sicer odvijala 1. novembra tistega leta. Ura je bila 6.30, ko sta do žrtve pristopila Tarza in njegov rojak A. B. S silo sta jo odvlekla na zelenico pod bližnjo ploščadjo, nakar jo je tam A. B. podrl na tla, Tarza pa jo zgrabil za vrat. Ženska se je začela upirati in kričati ter Tarzo v angleškem jeziku pozivati, naj neha napadati. A ga to ni ustavilo. Še več. Na tleh jo je z eno roko davil, zaradi česar je težko dihala, z drugo jo je otipaval in slekel, se ulegel nanjo in jo posilil. Mladoletni sostorilec je vse to gledal iz neposredne bližine in stražil. Maročana sta po kaznivem dejanju kmalu padla v roke policistov in zatem pristala na ljubljanskem okrožnem sodišču.

Tam ju je čakala obtožnica zaradi posilstva v sostorilstvu. Dokazov za obsodbo je bilo dovolj in Tarza je na prvi stopnji dobil sedem let zapora, A. B. pet let mladoletniškega zapora, višje pa mu je kazen za leto dni znižalo. Hkrati je sodišče odločilo, da ju po prestani kazni zapora izženemo iz Slovenije.