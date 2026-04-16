Posiljevalec zaradi kave sojetniku Tadeju zlomil kost

V MARIBORSKIH ZAPORIH

Mehmedu Mahmutoviću, ki se je surovo znesel nad Tadejem G., sodijo tudi za rop in poskus uboja.

Če bi pravosodne policiste povprašali, kateri jetnik je najnapornejši, bi vsaj tisti, ki ga poznajo in imajo z njim opraviti, najverjetneje izstrelili kot iz topa: »Mahmutović!« Dvainštiridesetletni Bosanec Mehmed Mahmutović pa se priduša, da v celjskih zaporih, kjer je zaprt zdaj, nad njim »izvajajo mučenje« in zanj brez kakršnega koli razloga velja posebni režim. Toda obsojenec na 25 let ječe (ropi in posilstva) se bo moral sprijazniti z življenjem na oni strani svobode; pa še kakšno dodatno leto rešetk ga najverjetneje čaka. Dva dni na nadstrešku ječe Obtožen je namreč še za en rop ter za ...