  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POSKUS UBOJA

Poskus uboja v Maliji nad Izolo: večkrat ustrelil proti gostu

Michel s pištolo nad odhajajočega Aleksandra.
Michelu Krampfu Tomiću grozi 23 let zapora. FOTO: Facebook/Michel Krampf Tomić
Michelu Krampfu Tomiću grozi 23 let zapora. FOTO: Facebook/Michel Krampf Tomić
Moni Černe
 30. 1. 2026 | 06:31
1:53
A+A-
V ponedeljkov poskus uboja v naselju Malija v izolski občini sta bila vpletena 41-letni Aleksandar V. z vzdevkom Sale in 41-letni Michel Krampf Tomić. Aleksandar je nekoč živel na Obali, zdaj pa menda prebiva v Ljubljani, a je prišel na obisk h Krampfu Tomiću, samostojnemu podjetniku in lastniku trgovine Sirene Angels z italijanskimi čistili in izdelki za osebno nego v Luciji. Sale naj bi prišel v družbi prijatelja. Enainštiridesetletni gostitelj in prav toliko star gost sta se v zgodnjih jutranjih urah v stanovanjski hiši sprla, nakar je Krampf Tomić potegnil pištolo in večkrat ustrelil ...

Več iz teme

Michel Krampf Tomićstreljanjeposkus ubojaPU KoperIzola
ZADNJE NOVICE
07:09
Novice  |  Slovenija
NAJDRAŽJA ZAČIMBA

Žafran ni več le eksotična začimba, prihaja s tolminskih njiv, vsaka nitka gre skozi roke

Za kilogram sušenega je potrebnih tudi do 200.000 cvetov.
Janez Mužič30. 1. 2026 | 07:09
07:00
Novice  |  Kronika  |  Doma
BIL NAJ BI NEPRIŠTEVEN

Grozil namestnici veleposlanice: »Bojana, ubil te bom!«

Dogajalo se je pred ljubljanskim blokom avgusta 2018. Noje Hristov naj bi vpil, da bo ubil Bojano Jovanovsko.
Aleksander Brudar30. 1. 2026 | 07:00
06:49
Novice  |  Slovenija
ANTONOV POHOD

Glasbenik Toni je vedno hodil po prstih, nikoli ni stopal na pete (FOTO)

Tretji Tonijev pohod na praznik svetega Antona v znamenju druženja in obujanja spominov.
Milan Glavonjić30. 1. 2026 | 06:49
06:31
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
POSKUS UBOJA

Poskus uboja v Maliji nad Izolo: večkrat ustrelil proti gostu

Michel s pištolo nad odhajajočega Aleksandra.
Moni Černe30. 1. 2026 | 06:31
06:14
Premium
Novice  |  Slovenija
PREDLOG ZAKONA

Prihaja popolna prepoved pirotehnike

Javno mnenje podpira spremembo zakona o eksplozivnih in pirotehničnih sredstvih. Več kot 84 odstotkov vprašanih podprlo prepoved pirotehnike za fizične osebe.
Tomica Šuljić30. 1. 2026 | 06:14
06:00
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Tri astrološka znamenja, ki jim bo februar prinesel izpolnitev želja

Februar bo za mnoge čaroben mesec, vendar bodo imeli trije astrološki znaki posebno srečo.
30. 1. 2026 | 06:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Mora res boleti? Zakaj je fizioterapija ključ za vaše težave

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki