Poskus uboja v Maliji nad Izolo: večkrat ustrelil proti gostu

POSKUS UBOJA

Michel s pištolo nad odhajajočega Aleksandra.

V ponedeljkov poskus uboja v naselju Malija v izolski občini sta bila vpletena 41-letni Aleksandar V. z vzdevkom Sale in 41-letni Michel Krampf Tomić. Aleksandar je nekoč živel na Obali, zdaj pa menda prebiva v Ljubljani, a je prišel na obisk h Krampfu Tomiću, samostojnemu podjetniku in lastniku trgovine Sirene Angels z italijanskimi čistili in izdelki za osebno nego v Luciji. Sale naj bi prišel v družbi prijatelja. Enainštiridesetletni gostitelj in prav toliko star gost sta se v zgodnjih jutranjih urah v stanovanjski hiši sprla, nakar je Krampf Tomić potegnil pištolo in večkrat ustrelil ...