KRIVDO PRIZNAL

Poskus uboja v Šentjurju: 22-letni Vid brata večkrat zabodel v trebuh

Poskusa uboja, ki se je zgodil septembra lani, je obdolžen 22-letni Šentjurčan. Kaznivo dejanje je storil v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti in ga priznal.
Vid Ošep je predobravnavni narok spremljal prek videokonference iz celjskega pripora. FOTO: Mojca Marot
Vid Ošep je predobravnavni narok spremljal prek videokonference iz celjskega pripora. FOTO: Mojca Marot
Mojca Marot
 27. 2. 2026 | 07:10
0:21
Na celjskem okrožnem sodišču je kazenska sodnica Maja Manček Šporin kljub temu, da je obdolženi Vid Ošep ostal v celjskem priporu, z njim pa je bila povezava vzpostavljena preko videokonference, opravila predobravnavni narok. Obtožnica 22-letnemu Šentjurčanu očita poskus uboja, omenjeno kaznivo dejanje je zagrešil 11. septembra lani.

Kot je tožilka Petra Apšner zapisala v obtožnici, je Ošep okoli dveh zjutraj, v času, ko je bila njegova zmožnost imeti se v oblasti zaradi prehodne duševne in akutne stresne motnje bistveno zmanjšana, v stanovanjski hiši v Krajnčici s kuhinjskim nožem, katerega rezilo je v dolžino merilo 13,5 centimetra, silovito zabodel svojega štiri leta starejšega sorojenca Lucijana. Enkrat ga je zabodel v desni komolec, nato pa še v trebušno steno in mu s tem povzročil hude poškodbe, sledilo je še več manjših vbodov, tudi v predel trebuha in prsnega koša, ki bi zaradi bližine vitalnih organov lahko ogrozili življenje oškodovanca. Preiskovalni sodnik je za obtoženega po zaslišanju odredil pripor, v katerem je še vedno.

Zaradi pomanjkanja pravosodnih policistov pa Ošepa tokrat ni bilo v sodni dvorani, prav tako se zaradi omenjene kadrovske stiske s tožilstvom ni mogel pogajati o priznanju krivde. Ošep se je s svojim zagovornikom, odvetnikom Anžetom Planinškom, ki mu je bil dodeljen po uradni dolžnosti, pogovoril še pred začetkom predobravnavnega naroka in strinjala sta se, da se ta opravi v njegovi nenavzočnosti, prek videokonference. Postopek se je nadaljeval s priznanjem krivde, saj se je Ošep strinjal s predlogom tožilke, ki zanj zahteva dve leti in devet mesecev zaporne kazni. Kljub temu sodnica, ki je priznanje sprejela, naroka za izrek kazenske sankcije ni opravila, saj želi, da je na njem Ošep osebno navzoč, zato je določila nov datum obravnave za 16. marec.

 

