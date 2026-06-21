Poslavljajo se od Mateje, ki je življenje posvetila pomoči ljudem v stiski: »Bila je luč v najtemnejših trenutkih«

V Društvu Vizija žalujejo za Matejo Peterec, dolgoletno sodelavko in strokovno vodjo posebnega socialnega programa, ki je po navedbah društva s svojim delom pustila neizbrisen pečat. Novico o njeni smrti so sporočili na družbenih omrežjih, kjer so se od nje poslovili s čustvenim zapisom. Kot so poudarili, je svoje življenje posvetila pomoči ljudem v stiski ter s strokovnostjo, toplino in empatijo pomagala posameznikom, ki so se znašli v najtežjih življenjskih okoliščinah.

»Kot strokovna vodja posebnega socialnega programa pri Društvu Vizija ni opravljala le poklica – živela je svoje poslanstvo,« so zapisali. Dodali so, da je bila za mnoge opora v najtežjih trenutkih ter da je s svojim delom pomagala ustvarjati varno okolje, kjer so ljudje lahko znova našli občutek dostojanstva in upanja. Ob tem so poudarili, da je bila kljub predanosti svojemu delu najbolj predana svoji družini. Za seboj je pustila partnerja in tri otroke, ki so bili, kot so zapisali njeni sodelavci, njen največji ponos in življenjski navdih.

Posebej ganljivo so se od nje poslovili tudi številni posamezniki, ki so jo poznali osebno ali jim je v težkih trenutkih stala ob strani. »Znala si me potrpežljivo poslušati, me razumeti in tolažiti s svojim blagim in toplim glasom. Kot predana in strokovna socialna delavka si mnogim podarila oporo, upanje in občutek, da niso sami,« je zapisala Marinka. Tudi Sonja je v zapisu poudarila njeno predanost ljudem: »Hvala za tvojo toplino, srčnost, mir, prijaznost in pomoč, ki si jo tako rada delila z drugimi.«

Med številnimi odzivi se ponavlja predvsem misel, da je Slovenija izgubila človeka z velikim srcem. »Mateja, bila si čudovita, srčna oseba, ki je vedno znala širiti toplino in dobroto. Tvoj odhod boli, spomin nate pa ostaja,« je zapisala Andreja. V Društvu Vizija so svojcem izrekli iskreno sožalje in zapisali, da bo njen spomin ostal živ med sodelavci, uporabniki programov in vsemi, ki so jo poznali. Od Mateje Peterec se bodo svojci, prijatelji in sodelavci poslovili v torek, 23. junija, ob 16. uri na pokopališču v Laškem.