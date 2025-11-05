Poslovil se je najstarejši miličnik

Konec minulega tedna se je v 100. letu poslovil najstarejši med vsemi nekdanjimi miličniki ali uslužbenci MNZ na območju Pomurja, Miroslav Cizej iz Murske Sobote.

Upokojil se je pred 51 leti, delal je kot miličnik in kriminalist. Rodil se je 18. avgusta 1926 v Zagorju ob Savi. Prihaja iz rudarske družine in je kot 17-letnik leta 1943 začel sodelovati v NOB. Konec maja 1944 je organiziral skupino devetih somišljenikov, s katerimi je odšel v partizane in vstopil v Kamniško-zasavski odred.

Takoj po osvoboditvi se je zaposlil v organih za notranje zadeve in služboval v Ljubljani, Kamniku, na Ptuju, v Ljutomeru in Murski Soboti. Je prejemnik različnih priznanj, do smrti je bil član LD Rankovci. Po upokojitvi je opravljal tudi funkcijo predsednika Kluba Maksa Perca, ki združuje upokojene delavce organov za notranje zadeve, ob 50-letnici kluba, leta 2023, je prejel zlato plaketo.

Pogreb pokojnega Miroslava Cizeja bo jutri, v četrtek, ob 15. uri na mestnem pokopališču v Murski Soboti.