Posnetek iz romskega zaselka pri Lendavi znova buri duhove (FOTO)

PO ENEM LETU

Na Facebooku spet domnevno orožje iz Dolge vasi. Lani se je izkazalo, da so bile igračke, zdaj policisti še zbirajo obvestila.

Smrt Aleša Šutarja 25. oktobra lani v Novem mestu je pretresla tako politično sceno kot javnost. Novomeški gostinec, ki je tiste noči pred lokal prišel po svojega sina, je bil žrtev napada, zaradi močnega udarca je padel po tleh in kasneje v bolnišnici umrl. Novomeščani so zato pripravili več protestnih shodov, pred dnevi pa ob obletnici znova prižgali sveče na prizorišču zločina. Na družbenem omrežju Facebook pa je v teh dneh luč sveta spet ugledal posnetek domnevnega orožja iz romskega zaselka Dolga vas pri Lendavi, podobno kot v objavi pred dobrim letom; 28. oktobra so se posamezniki z ...