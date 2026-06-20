Posnetek, ki pretresa Domžale: mati ga je polila z bencinom, sin naj bi vrgel vžigalico (FOTO)

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V grozljivi dogodek vpleteni mladoletnika in ženska.

Milo rečeno bizaren, a potencialno zelo nevaren dogodek je bil v torek na območju Domžal, kjer je mladoletnikova mati posegla po skrajnem sredstvu, da je zagrozila drugemu mladoletniku. Po naših podatkih sta bila v incident vpletena mladostnika, ki sta se očitno pred tem zapletla v spor. Vmes pa se je torej na povsem neprimeren način odločila poseči mati enega od njiju. Posnetek, ki so ga objavili tudi na spletnem portalu 24ur, prikazuje fanta na mopedu oziroma skuterju, ki je ustavljen ob robu ceste, in se pogovarja z drugim fantom, ki sloni na skiroju. Takrat se pripelje bel osebni avto, iz ...