Posredovala specialna enota policije, to je 67-letnik na Šentjurskem skrival v hiši (FOTO)

Celjski kriminalisti so med hišno preiskavo pri 67-letnem moškem iz okolice Šentjurja naleteli na nevarno presenečenje. Odkrili so kar štiri ročne bombe! Zaradi nevarnosti eksplozivnih sredstev so morali na kraj poklicati pripadnike Specialne enote policije. Moškega zdaj čaka kazenska ovadba, grozi pa mu tudi večletna zaporna kazen.

Zasežene ročne bombe FOTO: Pu Celje

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje so v preteklih dneh izvedli preiskavo zaradi suma kaznivih dejanj zoper splošno varnost ljudi in premoženja. Na podlagi zbranih obvestil so pridobili sodno odredbo za hišno preiskavo pri osumljencu iz okolice Šentjurja pri Celju.

Med preiskavo so odkrili in zasegli štiri ročne bombe. Zaradi nevarnosti najdenih eksplozivnih sredstev so morali posredovati posebej usposobljeni policisti.

Na kraj poklicali specialno enoto

»Zaradi specifičnosti in nevarnosti najdenih eksplozivnih sredstev so na kraju za njihovo ustrezno in varno zavarovanje poskrbeli policisti Specialne enote Generalne policijske uprave,« so sporočili s Policijske uprave Celje.

Policisti so vse štiri ročne bombe zasegli. Podrobnosti o njihovem izvoru, vrsti in tem, zakaj jih je imel osumljenec pri sebi, niso navedli.

Grozi mu do pet let zapora

Celjski kriminalisti bodo 67-letnega moškega kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva po 307. členu Kazenskega zakonika. Za omenjeno kaznivo dejanje je predpisana zaporna kazen od šestih mesecev do petih let.