Postojnski podjetnik Matjaž Mikuletič se bori za vračilo opreme: zastrupil jih je z bomboni! (FOTO)

NEOKUSNO

Zasegli so mu jo po zastrupitvi kupcev z njegovimi sladkarijami.

Poslovnež Matjaž Mikuletič iz Postojne, lastnik in direktor prehrambnega podjetja Jemacor, je bil obsojen, ker je skoraj dve leti pod krinko okrasnih izdelkov proizvajal in prodajal živila z visoko vsebnostjo THC (tétrahídrokanabinól). Med njimi so bili bomboni, piškoti in čokolada, pa tudi izdelki, označeni kot »čistila za čevlje«, ki so bili po ugotovitvah sodišča v resnici namenjeni uživanju. Zdaj želi Mikuletič nazaj opremo, ki jo je sodišče odvzelo. Opremo bi rad nazaj. Foto: pu koper V četrtek je zato na koprskem višjem sodišču potekala pritožbena seja. Na sodbo se je glede varnostnega ...