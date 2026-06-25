Na primorki pred Postojno proti Kopru odstranili posledice nesreče, Dars voznikom delil vodo (FOTO)

Na primorski avtocesti je bil pred Postojno proti Kopru zaradi naleta več vozil zaprt vozni pas. Nastajal je daljši zastoj, a kot navaja Dars so posledice nesreče odstranili, promet spet poteka po obeh voznih pasovih.

Ekipe na terenu so voznikom delile tudi vodo, so ob tem še sporočili iz Darsa.

Z začetkom poletnih počitnic in turistične sezone je pred nami eden najbolj prometno obremenjenih koncev tedna. Dars voznike poziva, naj se na pot odpravijo pravočasno, dobro pripravljeni in z veliko mero strpnosti. Izpostavili so tudi pomen varnostnega pasu v primeru zastoja. Vozila na skrajnem levem prometnem pasu se morajo umakniti skrajno levo (tudi čez robno črto smernega vozišča), vozila na desnem oziroma morebitnem srednjem prometnem pasu pa skrajno desno (po potrebi tudi na odstavni pas), so zapisali. Na avtocestah s tremi prometnimi pasovi se reševalni pas ustvari med levim in srednjim prometnim pasom. Vozniki na levem pasu se umaknejo skrajno levo, vozniki na srednjem in desnem pasu pa skrajno desno. Poudarili so še, da se reševalni pas začne ustvarjati takoj, ko se promet začne ustavljati oziroma upočasnjevati, ne šele ob prihodu intervencijskih vozil.