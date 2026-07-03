»Poteka predkazenski postopek, ki ga ne moremo pojasnjevati«, na PU Kranj izdelali fotorobota

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Kranj obravnavajo sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. »V zvezi z navedenim poteka predkazenski postopek, katerega podrobnosti zaradi interesa preiskave ne moremo pojasnjevati,« so navedli na PU Kranj.

Posredovali so računalniško izdelano sliko

Z namenom odkritja storilca oziroma ugotovitve identitete za zdaj neznane osebe, ki bi lahko razpolagala z informacijami, pomembnimi za uspešno izvedbo predkazenskega postopka, so posredovali računalniško izdelano sliko (fotorobot).

Opis osebe: moški, visok okoli 170 cm, star med 25 in 40 let, suhe postave, modrih oči in z znamenjem na desni senci. Nosil je tudi obrazno masko in kapo, tako kot je na fotorobotu.

Vse, ki bi osebo na fotorobotu prepoznali ali bi o njej imeli kakršne koli koristne informacije, prosijo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo, pokličejo na interventno številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200.