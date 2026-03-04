Potekajo hišne preiskave, kriminalisti preiskujejo posle nekdanje DUTB

Na območju več policijskih uprav danes potekajo hišne preiskave v povezavi s kaznivimi dejanji s področja gospodarskega kriminala in korupcije. Kriminalisti so obiskali tudi prostore Slovenskega državnega holdinga (SDH), kjer so pojasnili, da se je preiskava nanašala na upravljanje terjatev nekdanje Družbe za upravljanje terjatev bank.

Preiskovalne aktivnosti na podlagi odredb pristojnega sodišča in pod usmerjanjem Specializiranega državnega tožilstva izvajajo ljubljanski kriminalisti v sodelovanju s kriminalisti in policisti iz različnih policijskih enot, so za STA pojasnili na policiji.

Iz SDH so pred tem za STA sporočili, da so kriminalisti danes obiskali sedež upravljavca državnih naložb, preiskava pa se je nanašala na upravljanje terjatev nekdanje Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), ki so bile prenesene na SDH ob njeni pripojitvi. Preiskava se tako ne nanaša na poslovanje SDH, so pojasnili v holdingu.

Zagotovili so, da konstruktivno sodelujejo s pristojnimi preiskovalnimi organi in jim zagotavljajo vse relevantne informacije in zahtevano dokumentacijo.

Kdo je glavni osumljeni?

Po neuradnih informacijah portala 24ur.com je glavni osumljeni Matej Pirc, ki je v preteklosti vodil SDH in bil tudi glavni izvršni direktor DUTB, ki je bila leta 2022 pripojena SDH.

Pirc je do konca lanskega decembra opravljal tudi funkcijo predsednika nadzornega sveta Mladinske knjige, kjer so za 24ur.com potrdili, da so bili zjutraj seznanjeni s širšo kriminalistično preiskavo, v okviru katere se izvajajo aktivnosti tudi pri njih. »Vendar pa ne Mladinska knjiga ne njeni zaposleni v zadevi niso med osumljenimi,« so poudarili.

Po poročanju portala zanima.me preverjajo posle z nepremičninsko družbo REED, ki jo je leta 2016 ustanovil Pirc. Prihodki podjetja REED so "eksplodirali" v letih 2021 in 2022, ko je bil Pirc glavni izvršni direktor DUTB in obenem prvi nadzornik Mladinske knjige, upadati pa so začeli že leta 2023, ko se je poslovil iz DUTB, poroča portal. Kot dodaja, nenavadno strmoglavljenje bilanc po tem kaže, da je šlo za izrazito projektno podjetje, ki ima v letih 2024-2026 blokirana oba bančna računa.

Po poročanju POP TV so preiskovalci obiskali tudi ministrstvo za infrastrukturo. Na ministrstvu so poudarili, da ministrica Alenka Bratušek ni del preiskave, kriminalisti pa da so obiskali le eno pisarno in iskali informacije v zvezi s primerom iz leta 2018, je poročala televizija.