Slovenski podjetnik po hudi nesreči v Srbiji: »Dogodek iskreno obžalujemo« (FOTO)

Včeraj je na avtocesti pri Beogradu prišlo do hude prometne nesreče, v kateri sta trčila dva tovornjaka, po trčenju pa je izbruhnil obsežen požar. Očividci so poročali, da je bilo ob nesreči slišati več eksplozij, gost dim pa je bil viden daleč naokoli. Po prvih neuradnih informacijah naj bi bilo v nesreči udeleženo tudi tovorno vozilo slovenskega prevoznika. Zaradi intervencije gasilcev in policije je bil promet na delu avtoceste več ur močno oviran.

Po najnovejših informacijah je bilo v nesreči in požaru na srbski avtocesti med Šimanovci in Pećinci res udeleženo vozilo prevozniškega podjetja iz Bele krajine. Nesreča se je zgodila včeraj okoli 15. ure, silovit požar pa se je razširil tudi na travo ob cestišču. Po poročanju belokranjskega portala Radio Odeon je eden od tovornjakov v požaru popolnoma zgorel, skupaj z delom tovora. Kljub dramatičnim prizorom je obema voznikoma uspelo pravočasno zapustiti vozili in po pričevanjih menda nista huje poškodovana.

Oglasil se je tudi ustanovitelj podjetja

Da gre za prevoznika A-Sprint iz Črnomlja je včeraj potrdil tudi ustanovitelj podjetja Alen Kambič, ki je na svojem osebnem Facebook profilu nesrečo potrdil, ter se zahvalil za hitro pomoč, razumevanje in podporo ob dogodku. Potrdil je tudi, da sta oba voznika dobro in nista utrpela hujših poškodb.

»Danes smo doživeli zelo neprijeten dogodek, ko je bil v prometni nesreči in požaru udeležen naš tovornjak. Najpomembnejše je, da sta oba voznika dobro in nista utrpela hujših poškodb. Dogodek iskreno obžalujemo in se zahvaljujemo vsem, ki ste poklicali, poslali sporočila ter izrazili skrb in podporo. V tem trenutku zbiramo vse informacije o okoliščinah dogodka,« je še zapisal Kambič.