Povsem zadet zapeljal na pločnik in trčil v znak, to pa še ni bilo vse

Policisti, ki za red in mir skrbijo na območju Policijske uprave (PU) Celja, so v sredo v Velenju, na Cesti talcev, obravnavali prometno nesrečo s hudimi poškodbami. Zgodila se je okrog 14.30 ure, povzročil pa jo je voznik osebnega avtomobila, za katerega se je pozneje izkazalo, da je vozil pod vplivom opojnih substanc. V križišču je zaradi neprilagojene hitrosti in načina vožnje izgubil oblast nad vozilom, zapeljal na nasprotno smerno vozišče in nato na levi pločnik, kjer je s sprednjim delom avtomobila trčil v prometni znak s široko kovinsko konstrukcijo.

Znak se je nato prevrnil in poškodoval bližnje svetlobne panele, ni pa trk ustavil voznika. Ta je vožnjo nadaljeval in trčil v betonsko škarpo, kjer je se je le ustavil, saj je vozilo s prednjim delom obstalo na škarpi. V prometni nesreči se je huje poškodoval sopotnik, ki je sedel na sprednjem sedežu, sopotnika na zadnjih sedežih pa sta bila lažje ranjena, je sporočila tiskovna predstavnica PU Celje Milena Trbulin. »Hitri test je pri vozniku potrdil, prisotnost kokaina in konoplje v organizmu. Kazensko ga bomo ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu,« je še dodala Trbulinova.