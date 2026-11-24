Ob 15.26 je zagorelo v kuhinji stanovanja v večstanovanjskem objektu v ulici Nad mlini v Novem mestu. Vzrok požara je bila pozabljena hrana na štedilniku, ogenj pa se je razširil tudi na kuhinjske elemente, so navedli na Upravi za zaščito in reševanje.

Na pomoč sosed

Na pomoč je priskočil sosed, ki je začel gasiti požar, dokončno pa so ga pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu.

Gasilci so po gašenju prostore pregledali s termovizijsko kamero ter prezračili stanovanje in večstanovanjski objekt.

Podatkov o morebitnih poškodovanih osebah in višini nastale materialne škode za zdaj ni.