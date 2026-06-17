Požar na Ormoški cesti: sto gasilcev, pol milijona evrov škode

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Na Ptuju zagorel poslovno-stanovanjski objekt, škode za okoli pol milijona. Gasilcem je delo oteževal radovednež z dronom.

Medtem ko so gasilci na območju Podravja, Haloz in Slovenskih goric v zadnjih dneh zaradi pogostih neurij polno zaposleni z odpravljanjem posledic vremenskih ujm, so se morali spopasti še z enim izjemno zahtevnim izzivom. V ponedeljek opoldne je namreč na Ptuju izbruhnil obsežen požar, ki je močno poškodoval večstanovanjski objekt in za seboj pustil veliko materialno škodo. Prebivalce najstarejšega slovenskega mesta so nekaj minut po 12. uri prestrašile sirene. Kmalu zatem so se proti Ormoški cesti z vseh strani začele zgrinjati kolone gasilskih, reševalnih in policijskih vozil. »Takšnega ...