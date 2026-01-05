Požar ob 6. uri v poslovnih prostorih povzročil 50.000 evrov škode!

Policijska uprava Novo mesto je 1. januarja nekaj po polnoči prejela obvestilo o požaru stanovanjske hiše v naselju Krka. Gasilci so požar hitro omejili in pogasili. Po oceni oškodovanca je požar povzročil za približno 25.000 evrov škode. Policisti so po prvih ugotovitvah izključili tujo krivdo, saj je ogenj zagorel ob peči na trda goriva. Poškodovan ni bil nihče. Policisti bodo o svojih ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

Požaru v poslovnih prostorih

V soboto, 3. januarja okoli 6. ure so policisti obvestili o požaru v poslovnih prostorih v Žužemberku. Ogenj je zajel opremo v prostoru in povzročil za približno 50.000 evrov škode. Gasilci so tudi tokrat požar omejili in pogasili, poškodovan ni bil nihče. Po prvih ugotovitvah policistov in kriminalistov, ki so opravili ogled požarišča, je požar izbruhnil zaradi napake na električni napeljavi, tuja krivda pa je izključena. Policija še preverja vse okoliščine in bo po zaključku preiskave seznanila pristojno tožilstvo.

V obeh primerih policija opozarja na previdnost pri uporabi ognja in električnih naprav, saj lahko nepazljivost povzroči velike materialne škode in ogrozi življenja.