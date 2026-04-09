Požar prestrašil domačine: zakurili bambus, ogenj odšel izpod nadzora (FOTO)

Včeraj, 8. aprila 2026, je bila ob 18.48 policija obveščena o požaru v Rožni Dolini pri Novi Gorici.

»Na kraju je bilo ugotovljeno, da so lastniki na svoji parceli zakurili suh, na kupu posekan bambus v neposredni bližini stanovanjske hiše. Zaradi vetra je lastnikom ogenj ušel izpod nadzora, zato so na pomoč poklicali gasilce. Gasilci JZ GRD GE Nova Gorica in PGD Nova Gorica so zavarovali kraj dogodka ter požar, ki se je razširil na površino približno enega hektarja, le nekaj metrov od stanovanjskega objekta omejili in dokončno pogasili. Po do zdaj zbranih podatkih je pogorelo okoli 1000 kvadratnih metrov bambusa in smrečja. Materialna škoda ni nastala,« so sporočili s PU Nova Gorica.

Glede požara so policisti obvestili tudi preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici. Policisti Policijske postaje Nova Gorica bodo glede na vsa ugotovljena dejstva sprejeli ustrezen ukrep.