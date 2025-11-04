Požar pri Laporju: ogenj uničil hlev in mehanizacijo, mrtvih 8 živali (FOTO)

V noči na ponedeljek je mirno vasico Farovec pri Laporju (občina Slovenska Bistrica) pretresel silovit požar. V gospodarskem objektu, kjer so bili shranjeni živina in kmetijski stroji, je nekaj pred drugo uro zjutraj izbruhnil ogenj, ki se je razširil z veliko hitrostjo.

Kljub izjemnemu odzivu gasilcev so bile posledice hude – po prvi oceni je škode za okoli 150.000 evrov, ogenj pa je zahteval tudi življenja osmih živali. Dve osebi so morali reševalci zaradi vdihavanja dima prepeljati v bolnišnico.

86 gasilcev proti ognjenim zubljem

Kot so sporočili iz PGD Zgornja Bistrica, so bili o požaru obveščeni nekaj pred drugo uro ponoči. Na teren so takoj prihiteli gasilci iz šestih društev: PGD Zgornja Bistrica, PGD Slovenska Bistrica, PGD Videž, PGD Laporje, PGD Poljčane in PGD Makole.

V gospodarskem objektu, kjer so bili shranjeni živina in kmetijski stroji, je nekaj pred drugo uro zjutraj izbruhnil ogenj, ki se je razširil z neverjetno hitrostjo. FOTO: Pgd Zg. Bistrica

»Ob prihodu na kraj je bil požar že popolnoma razvit. Posredovalo je 86 gasilcev, najprej smo varovali dve stanovanjski hiši in sosednje gospodarsko poslopje, oddaljene le tri metre od gorečega objekta,« so zapisali gasilci Zgornje Bistrice.

Zaradi silovitih plamenov so bile razmere na terenu izjemno nevarne. Gasilci so se borili, da bi preprečili širjenje ognja na bližnje zgradbe, pri tem pa so tvegali lastno zdravje. Zaradi vdihavanja dima sta morali biti dve osebi odpeljani na zdravljenje.

Ogenj pogoltnil vse, kar je bilo v hlevu

V notranjosti objekta je bilo v času izbruha osem glav živine, ki so zaradi gostega dima in vročine ostale ujete. Na žalost jih gasilcem ni uspelo rešiti. Požar je uničil tudi kmetijsko mehanizacijo in del gospodarskega poslopja.

Zjutraj je intervencija še potekala, saj je bilo treba preprečiti ponovni vžig. Ko so zublje dokončno ukrotili, so policisti začeli z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vzroka požara.

V notranjosti objekta je bilo v času izbruha osem glav živine, ki so zaradi gostega dima in vročine ostale ujete. FOTO: Pgd Zg. Bistrica