Požar pri Ljubljani: hlev pogorel do tal, živali so rešili v zadnjem trenutku

Včeraj, okoli 11.30, so bili na PU Ljubljana obveščeni o požaru na območju Sostrega. Ugotovljeno je bilo, da je iz do sedaj še neznanega razloga zagorel večji hlev, ki je v celoti pogorel. Iz objekta so bile odpeljane vse živali, prav tako pa ni bila poškodovana nobena oseba. Na kraju so posredovali gasilci, ki so požar pogasili, in policisti, ki so zavarovali kraj in opravili ogled. Nastalo je za več tisoč evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

V preteklih 48 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 1646 klicev, 464 za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 97 nanašalo na kriminaliteto, 168 na javni red in mir, ter 139 na prometno varnost.

