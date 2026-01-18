  • Delo d.o.o.
TRAGEDIJA

Požar stanovanjske hiše v okolici Ptuja: otrok izgubil življenje, še en je življenjsko ogrožen

Ogled kraja požara je že zaključen, policisti trenutno nadaljujejo z ugotavljanjem vzrokov za njegov nastanek.
Fotografija je simbolična. FOTO: Dejan Javornik
Fotografija je simbolična. FOTO: Dejan Javornik
S. U.
 18. 1. 2026 | 11:05
 18. 1. 2026 | 11:54
A+A-

V požaru v stanovanjski hiši v okolici Ptuja je življenje izgubil en otrok, drugega pa so odpeljali v bolnišnico in je po zadnjih informacijah življenjsko ogrožen, so sporočili iz Policijske uprave Maribor. O požaru so bili obveščeni zgodaj zjutraj. Vzrok požara še ni znan.

O požaru sta bili obveščeni tudi dežurna državna tožilka in preiskovalna sodnica. Ogled kraja požara je že zaključen, policisti trenutno nadaljujejo z ugotavljanje vzrokov za njegov nastanek, so še navedli na mariborski policijski upravi.

 

 

požarPU Mariborsmrtotrok
ZADNJE NOVICE
13:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU LJUBLJANA

Nočni vlom v Kamniku: po nakit skozi balkonska vrata, policija ujela 51-letnika

O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.
18. 1. 2026 | 13:05
12:25
Bulvar  |  Domači trači
OGORČENJE

Vplivnež Vid naletel na oster odziv znane reševalke: To je javno norčevanje, poniževanje iz našega poklica

Ko reševalno vozilo postane šala.
18. 1. 2026 | 12:25
11:55
Šport  |  Odmevi
SAPPORO

Ojoj, avstrijski skakalec ''udaril'' po zmagi Domna Prevca: Sodniki si zaslužijo rumeni karton

Slovenski skakalni as do dvojčka zmag na tekmi svetovnega pokala v Sapporu.
18. 1. 2026 | 11:55
11:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
TRAGEDIJA

Požar stanovanjske hiše v okolici Ptuja: otrok izgubil življenje, še en je življenjsko ogrožen

Ogled kraja požara je že zaključen, policisti trenutno nadaljujejo z ugotavljanjem vzrokov za njegov nastanek.
18. 1. 2026 | 11:05
11:00
Novice  |  Nedeljske novice
NA SNEGU

Podgurski Kitzbühel v dobri družbi

V zadnjih 25 letih se je veliko dolenjskih otrok naučilo smučati v Malih Brusnicah. Športni zanesenjaki tudi v občini Trebnje.
Drago Perko18. 1. 2026 | 11:00
10:25
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POMEMBEN ZA ZDRAVJE

Vitamin D varuje kosti, a nam ga pozimi primanjkuje

Vitamin D med drugim zmanjšuje pojavnost avtoimunskih bolezni in akutnih okužb dihal.
Aleksander Brudar18. 1. 2026 | 10:25

IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Kdo ustvarja pritisk, da moraš biti uspešen že v mladih letih?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
