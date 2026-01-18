Požar stanovanjske hiše v okolici Ptuja: otrok izgubil življenje, še en je življenjsko ogrožen

Galerija
V požaru v stanovanjski hiši v okolici Ptuja je življenje izgubil en otrok, drugega pa so odpeljali v bolnišnico in je po zadnjih informacijah življenjsko ogrožen, so sporočili iz Policijske uprave Maribor. O požaru so bili obveščeni zgodaj zjutraj. Vzrok požara še ni znan.
O požaru sta bili obveščeni tudi dežurna državna tožilka in preiskovalna sodnica. Ogled kraja požara je že zaključen, policisti trenutno nadaljujejo z ugotavljanje vzrokov za njegov nastanek, so še navedli na mariborski policijski upravi.
