ZAGOREL JE STARI MLIN

Požar v Beltincih podtaknjen?

Zagorel je stari mlin, ki je bil predviden za občinski muzej. Ogenj je ogrožal tudi sosednji poslovni objekt Sloga.
Domačim gasilcem so na pomoč prišli še kolegi iz sosednjih društev. FOTOGRAFIJI: Oste Bakal
Domačim gasilcem so na pomoč prišli še kolegi iz sosednjih društev. FOTOGRAFIJI: Oste Bakal
Oste Bakal
 17. 11. 2025 | 07:05
V Beltincih je včeraj nekaj minut po osmi uri zjutraj izbruhnil izjemno obsežen požar. Po približno osmih urah intenzivnega boja z ognjenimi zublji je bil pozno popoldne le omejen in pod nadzorom.

Ogenj je najprej zajel stari mlin, ki je bil predviden za občinski muzej, nato pa se je razširil še na sosednji poslovni prostor Kmetijsko-tehničnega centra Sloga.

Masovno posredovanje

Pri gašenju je sodelovalo številno moštvo gasilcev iz domačega PGD Beltinci, ki so jim na pomoč priskočili kolegi iz okoliških občinskih PGD ter enote iz Murske Sobote, Odrancev in Črenšovcev.

Ko bo dovolj varno, si bodo pogorišče ogledali tudi kriminalisti in forenziki.
Ko bo dovolj varno, si bodo pogorišče ogledali tudi kriminalisti in forenziki.

Po besedah beltinskega župana Marka Viraga, ki je na kraju dogodka poudaril pomen dobre organiziranosti, za občane ni bilo nevarnosti. Kljub temu so morali gasilci, ki so jim plameni uničili nedeljsko idilo, dežurati vso noč, saj se je iz objekta ves čas valil gost dim.

Vodja intervencije Tadej Jerebic je podrobno opisal zahtevnost gašenja. Kot glavni težavi je navedel močne plamene, ki so oteževali vstop v notranjost, ter nujnost zagotovitve zadostne količine vode za učinkovito omejitev širjenja. Pri tem je bila ključna avtolestev, ki je omogočila varno gašenje ostrešja in žarišč z višine, zlasti na najbolj kritičnem območju pri trgovini Sloga, kjer so izvajali natančno gašenje pod konstrukcijo.

Prenevarno za ogled

Na območju skladišča KTC Sloga so se gasilci bali nevarnosti zaradi prisotnosti gorljivih snovi in plinskih jeklenk. Jerebic je pojasnil, da je sicer kmetijska trgovina imela v skladišču gorljive materiale, vendar jim je uspelo preprečiti, da bi požar dosegel ta del. Posledično dim, ki se je valil iz objekta, ni bil nevaren zaradi kemikalij. Zaradi varnostnih razlogov je bil odsek ceste mimo požarišča vseskozi popolnoma zaprt, promet pa preusmerjen.

Tiskovna predstavnica Policijske uprave Murska Sobota Suzana Rauš je sporočila, da v požaru ni bil nihče poškodovan. Vendar kriminalistično in forenzični ogled kraja včeraj ni bil mogoč, saj ni bilo varno. Poslopje starega mlina je bilo namreč iz lesene konstrukcije z lesenimi podi, ki so se sesedali v notranjosti zgradbe. Zaradi tega dejstva policija še ne more posredovati podatkov o vzrokih in natančni škodi. Obenem obstaja nevarnost porušitve objekta, saj je bila streha starega dela že prej v slabem stanju.

Policijska preiskava, ki bo vključevala tudi ugotavljanje vzrokov požara in možnost kaznivega dejanja požiga, bo sledila šele, ko bo lokacija popolnoma varna. Na kraju dogodka so se namreč pojavljali ugibanja in govorice, da naj bi bil viden »problematičen tip« tik pred izbruhom požara, ki se je izjemno hitro razplamtel. 

Obstaja nevarnost porušitve objekta, saj je bila streha starega dela že prej v slabem stanju.

