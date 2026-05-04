Požar v kleti stanovanjskega bloka v Šiški, stanovalce evakuirali

V nedeljo okoli 19. ure so bili policisti obveščeni o požaru v kleti stanovanjskega bloka na območju Šiške, ki so ga gasilci pogasili. Stanovalce stavbe so evakuirali. V požaru ni bil poškodovan nihče, vzrok za nastanek požara, v katerem je nastalo za nekaj tisoč evrov škode, še ni znan, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Stanovalci stavbe so se po končani intervenciji lahko vrnili v svoja stanovanja. Policisti nadaljnja obvestila še zbirajo, požar je predmet kriminalistično forenzične preiskave. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.