Požar v kleti stanovanjskega bloka v Šiški, stanovalce evakuirali

Galerija
V nedeljo okoli 19. ure so bili policisti obveščeni o požaru v kleti stanovanjskega bloka na območju Šiške, ki so ga gasilci pogasili. Stanovalce stavbe so evakuirali. V požaru ni bil poškodovan nihče, vzrok za nastanek požara, v katerem je nastalo za nekaj tisoč evrov škode, še ni znan, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.
Stanovalci stavbe so se po končani intervenciji lahko vrnili v svoja stanovanja. Policisti nadaljnja obvestila še zbirajo, požar je predmet kriminalistično forenzične preiskave. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.
Z oddajo e-poštnega naslova se prijavim na uredniške e-novice družbe Delo mediji d. o. o. Odjava je možna kadar koli prek povezave »Odjava« v vsakem sporočilu. Več v Politiki zasebnosti.