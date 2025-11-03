Požar v okolici Maribora: ogenj uničil poslopje z živino, dve osebi odpeljani

S PU Maribor sporočajo, da je v okolici Laporja zagorelo v gospodarskem objektu, v katerem je bila živina, pa tudi kmetijska mehanizacija.

»Materialna škoda znaša po prvi oceni okrog 150.000 evrov. S kraja požara sta bili odpeljani dve osebi zaradi vdihovanja dima med reševanjem. Zgodaj zjutraj je še potekala gasilska intervencija, danes nadaljujemo zbiranje obvestil in ugotavljanje okoliščin, ki so privedle do požara,« so sporočili.

Mariborski operativno-komunikacijski center je sicer med 5. uro včeraj in 5. uro danes prejel 149 klicev, med temi 68 interventnih oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje policije.