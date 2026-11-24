V zgodnjih jutranjih urah je v poslovnem objektu na območju Slovenske Bistrice izbruhnil požar, ki je povzročil precejšnjo materialno škodo. Po prvih, nestrokovnih ocenah policije ta znaša približno 50.000 evrov. Policisti preiskujejo okoliščine dogodka, pri čemer preverjajo tudi možnost, da je bil požar posledica kaznivega dejanja.

Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, so bili o požaru obveščeni zgodaj zjutraj. Na kraju dogodka so že opravili ogled požarišča, preiskava pa še poteka.

Mariborski policisti prejeli 190 klicev Mariborski operativno-komunikacijski center je v zadnjem 24-urnem poročevalskem obdobju, med 5. uro prejšnjega in 5. uro naslednjega dne, prejel 190 klicev. Od tega je bilo 99 interventnih oziroma takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije. V tem času so policisti obravnavali sedem kaznivih dejanj, 11 prometnih nesreč I. kategorije in dve prometni nesreči II. kategorije. Enemu vozniku so zasegli vozilo. Obravnavali so tudi štiri prijave kršitev javnega reda in miru, od tega dve v zasebnih prostorih.

Natančen vzrok požara za zdaj še ni znan. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljanje vseh okoliščin, ki so privedle do njegovega nastanka, tudi v smeri morebitnega suma storitve kaznivega dejanja.