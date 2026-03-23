Požar vzel eno življenje, nekateri so se rešili. Grega: »Če ne bi bilo psa, ki nas je zbudil, ne bi bili živi«

TRAGEDIJA

V Podgorju pri Kamniku se je uspelo rešiti petim članom družine. Najstnika z mavcem odnesli iz ognja, 81-letniku ni bilo pomoči.

»Če ne bi bilo psa, ki nas je zbudil, ne bi bili živi,« je včeraj dejal Grega Dolenc, ki mu je v noči na soboto zgorela hiša, v kateri je živel s starši in družino, ženo in tremi najstniškimi otroki. Ko se je tako rekoč še ponoči zbudil zaradi nemirnega psa, so v tistem gostem dimu, v katerem se ni nič videlo, zapustili hišo. Enega od 17-letnih dvojčkov, ki ima nepohodni mavec, so na ramenih odnesli iz goreče stavbe. Iz hiše je uspelo priti tudi leto dni starejši hčerki, njegovi ženi in mami. »Kje je bil oče, pa nisem vedel, vse je bilo v dimu,« pravi Grega Dolenc, ki ne more skriti ...