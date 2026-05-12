Požar zajel brunarci, škode za 40 tisočakov (FOTO)

V Gradišču pri Trebnjem je v soboto požar zajel dve brunarici, pri čemer je nastalo za 40.000 evrov škode. Še preden se je požar utegnil razširiti proti gozdu, so ga omejili gasilci. Poškodovanih bilo, so sporočili iz Policijske uprave Novo mesto. Po prvih ugotovitvah policistov, ki so opravili ogled požarišča, je tuja krivda za požar izključena, vse okoliščine pa še preiskujejo.