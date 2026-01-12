Požar zaprl avtocesto v Avstriji, tako dolgi zastoji so bili na štajerki (FOTO)

Zaradi požara je bila v Avstriji zaprta avtocesta med Beljakom in Salzburgom. Tovorna vozila so preusmerjena preko Gradca. Zato je nastal daljši zastoj na štajerski avtocesti med razcepom Dragučova in prehodom Šentilj proti Avstriji, je navedel Prometno informacijski center za državne ceste.

Kasneje so sporočili, da se je stanje pred prehodom Šentilj proti Avstriji hitro uredilo. Daljšega zastoja tovornih vozil ni več.

Zaradi popoldanske prometne konice je sicer promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč.