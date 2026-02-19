Požgani mlin kazi podobo Beltincev, sodni postopki pa ovirajo sanacijo

Vrhovno sodišče je obdolžencu požiga mlina v Beltincih za mesec dni podaljšalo pripor. Prestaja ga v soboškem zaporu, kjer bo vsaj do 16. marca, je za STA pojasnil predsednik soboškega okrožnega sodišča. Dodal je, da lahko sodišče pripor podaljša skupno do šest mesecev. Občina Beltinci medtem opozarja, da sodni postopki zavirajo sanacijo območja.

Zanetil ogenj in pobegnil

Stari mlin v središču Beltincev je zgorel novembra lani. Kriminalisti so takrat ugotovili, da je požar iz neznanega vzroka povzročil 23-letni domačin, ki naj bi v objekt vstopil skozi stranska vrata, zanetil ogenj in pobegnil. Kot smo poročali, naj bi šlo za Mitjo Viraga, ki je kot brezdomec v starem mlinu tudi prespal. Požar se je razširil na sosednjo trgovino in skladišče Kmetijsko-gozdarske zadruge Sloga, skupna škoda pa je bila po nestrokovni oceni ocenjena na okoli pol milijona evrov. Osumljencu očitajo kaznivo dejanje požiga, za katero je zagrožena zaporna kazen od enega do osmih let.

500 TISOČ evrov je okvirna škoda na objektu.

Na dolgotrajne postopke in posledice požara so se za STA odzvali tudi na beltinski občini. Poudarili so, da stanje pogorišča v samem jedru kraja že od lanskega novembra močno kazi podobo Beltincev, pa tudi da gre za lokacijo izjemnega pomena za kraj in njegove prebivalce. Na občini razumejo, da so pravosodni in preiskovalni postopki zahtevni, vendar si želijo, da bi jih pristojni opravili v najkrajšem možnem času. Po njihovih besedah je jasnost glede preiskave in morebitne obtožnice ključna za odpravo formalnih ovir, ki trenutno zavirajo sanacijo območja.

Po mnenju občine objekt ne sme ostati nevarna in zanemarjena razvalina sredi kraja, ker postopki še niso končani.

Ob tem poudarjajo odgovornost lastnika nepremičnine, saj po mnenju občine objekt ne sme ostati nevarna in zanemarjena razvalina sredi kraja, ker postopki še niso končani. Na občini v nastali situaciji vidijo tudi priložnost za nov začetek. Kot so zapisali, je lokacija nekdanjega mlina in trgovine strateškega pomena za razvoj središča Beltincev, želja občine pa je, da bi tam zrasle nove, sodobne vsebine, ki bi prispevale k razvoju kraja. Zagotovili so, da bodo v okviru svojih pristojnosti lastniku pomagali pri iskanju rešitev v skupno dobro.