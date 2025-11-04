Požigal po Rožniku?! Primož zanika, da je zanetil ogenj

Nekaj dni po svojem 30. rojstnem dnevu se je Primož Koman iz Ljubljane odločil, da bo v večernih urah obiskal Rožnik, priljubljeni kotiček narave med ljubljanskimi rekreativnimi športniki in sprehajalci.

A sam je imel povsem drugačne načine, meni tožilstvo, ki mu namreč očita požig naravnega okolja. Po prepričanju tožilstva je 24. marca 2023 okoli 22.50 želel na zavarovanem območju po Odloku o krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, ki je oblikovana naravna vrednota lokalnega pomena, na neugotovljen način zanetil tri požare.

S kraja požara je pobegnil s kolesom, a so ga posneli s helikopterja. FOTO: Pu Ljubljana

Eden se je tako razširil, da so ga morali pogasiti gasilci in je nastalo pogorišče v velikosti najmanj okoli 26 krat 47 metrov. Dejanja pa na srečo ni dokončal in je tako ostalo pri poskusu, saj je hitra intervencija policista in gasilcev preprečila požar pretežnega dela predmetne nepremičnine, je v obtožnico zapisalo tožilstvo.

Koman, ki živi dober kilometer od Šišenskega hriba, je včeraj na sodišču zatrdil, da očitanega mu kaznivega dejanja ni storil. »Ne priznam krivde,« je sporočil ljubljanskemu okrožnemu sodniku Roku Kobalu. Da bi dokazal svoj prav, predlaga, naj sodišče angažira izvedenca geodetske stroke. Ta bi namreč moral izmeriti razdaljo med pogorišči in točko, kjer so ga policisti prijeli. Tožilec Mitja Gregorc je temu nasprotoval, saj iz obtožnice jasno sledi, da je policija zaznala ogenj in v bližini tudi osebo, ki je takrat poskušala zanetiti še en požar. In prav to osebo so nato spremljali do točke, kjer so jo na koncu prijeli. Zato, je sklenil tožilec, ni dvoma, da je to obtoženi. V zameno za priznanje krivde mu je sicer ponudil leto dni zapora.

Stari znanec policije

Pri odkrivanju domnevnega požigalca so se ljubljanski policisti tedaj izkazali. Tri dni po požarih so javnost obvestili, da so že prijeli 30-letnika. S PU Ljubljane so pojasnili, da je osumljenec takrat s kraja požara pobegnil s kolesom, pri tem pa so ga torej zaznali in ga v nadaljevanju prijeli ter mu odvzeli prostost. Dodali so, da so osumljenca v preteklosti že obravnavali za podobna kazniva dejanja.

Tožilec Mitja Gregorc je prepričan, da je na zatožni klopi šišenski požigalec. Foto: Dejan Javornik

1 leto zapora je tožilstvo ponudilo obtoženemu.

Policisti so tistega večera sprva zaznali, da sta bila na gozdnem območju Rožnika najprej zanetena dva požara, pozneje so pri ogledu kraja našli še eno lokacijo, kjer je osumljenec poskušal zanetiti požar, a se ta ni razvil. Poleg policistov na terenu je sodeloval tudi helikopter letalske enote policije. Prvi požar se ni razširil, ker so ga s hitrim ukrepanjem pogasili policisti, drugega, večjega obsega, pa so v nadaljevanju torej ukrotili gasilci in s tem preprečili nenadzorovano širjenje in veliko škodo.

Ker požar uniči večino sledi kaznivega dejanja, je po takratnih besedah tiskovnega predstavnika PU Ljubljane Tomaža Tomaževica preiskava tovrstnih kaznivih dejanj zahtevna in lahko traja dlje. »Aktivnosti policije, zbiranje obvestil ter pridobivanje informacij, pregledi posnetkov nadzornih kamer kot tudi prisotnost policistov na terenu, so usmerjeni k odkritju in prijetju storilca,« je povedal.