Požigalcu z Rožnika pogojna kazen: krivda dokazana, zapora ne bo

Tožilec David Lapornik, ki je lani predčasno zapustil mesto namestnika takratnega predsednika Komisije za preprečevanje korupcije, je bil včeraj pri kaznovalnem predlogu za Ljubljančana Primoža Komana neizprosen. Za kaznivo dejanje poskusa požiga je zahteval 14 mesecev zapora. »Teža kaznivega dejanja, okoliščine, v katerih je bilo storjeno, in pa sama vrsta kaznivega dejanja ne kažejo na to, da obtoženi tovrstnih kaznivih dejanj v prihodnosti ne bo ponavljal,« je poudaril, pri čemer morebitnemu predlogu obrambe, da bi to kazen odslužil z delom v splošno korist, ni vnaprej nasprotoval.

Spomnimo, Koman je bil obtožen, da je hotel 24. marca 2023 okoli 22.50 na neugotovljen način v gozdu na zavarovanem območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib zanetiti kar tri požare. Eden se je razširil tako, da so ga morali pogasiti gasilci in je nastalo pogorišče v velikosti najmanj okoli 26 krat 47 metrov. Dejanja na srečo ni dokončal in je tako ostalo pri poskusu, saj, tako tožilstvo, zaradi hitre intervencije policista in gasilcev ni bilo požara večjega dela nepremičnine.

Posredovali so ljubljanski gasilci. FOTO: Pu Ljubljana

14 mesecev pogojnega zapora je dobil.

Spremljali so ga iz zraka

Da se je zgodilo prav tako, je, kot je včeraj povedala ljubljanska okrožna sodnica Mojca Kocjančič, pokazal tudi celoten dokazni postopek. Eden od pomembnih dokazov je bil posnetek iz policijskega helikopterja. Ker so takrat na območju Ljubljane obravnavali večje število požarov, so možje v modrem aktivno delali pri odkrivanju morebitnih storilcev. Na območju omenjenega hriba so tako zaznali ogenj, v bližini pa osebo, ki je poskušala zanetiti še enega. In prav to osebo so nato ves čas spremljali iz zraka, na koncu pa jo na eni od ulic prijeli. Šlo je za obtoženega Komana.

Poskušal je pobegniti s kolesom, a so ga prijeli. FOTO: PU Ljubljana

Njegov zagovornik odvetnik Zoran Korenčan je po drugi strani zatrjeval ravno obratno. »Helikopterski posnetek sploh ne dokazuje, da bi oseba, ki je bila na njem, zanetila požar, sploh pa ne tretji požar. Posnetek ne dokazuje, da bi bila ta oseba v tistem trenutku edina na področju Rožnika, saj je bilo jasno vidno, da gre za zelo ozko lociran posnetek, ki se osredotoča zgolj na določene kraje,« je povedal v zaključni besedi. In tudi, da posnetek ne dokazuje, da je isto osebo, ki so jo opazili na Rožniku, kasneje ustavila policija, saj je oseba za nekaj časa izginila.

Spomnil je na ugotovitve v preiskavi, da se je tam na tleh nahajala vnetljiva tekočina. Ter da to seveda pomeni, da so bili požari zaneteni z vnetljivimi tekočinami. »Obtoženca so pa takoj, ko je bil s strani policistov aretiran in prijet, forenzično pregledali in na njem niso niti na enem kosu obleke niti na rokah našli nobene vnetljive tekočine,« je poudaril.

Korenčan se je zato zavzel za izrek oprostilne sodbe. Obtoženi se sicer ni zagovarjal oziroma je na vprašanje zagovornika povedal le, da so mu lokacije požara znane, vendar v kritičnem obdobju tam ni bil.

Sodnica je menila, da je, glede na obtoženčevo dosedanjo nekaznovanost ter da je pri vsem skupaj šlo za poskus (prav zaradi hitrega odziva policistov in gasilcev se požar namreč ni razširil), povsem primeren izrek pogojne zaporne kazni. In sicer v višini 14 mesecev zapora s preizkusno dobo petih let.

»Če boste ponovili istovrstno kaznivo dejanje, boste šli za eno leto in dva meseca v zapor. Tega se morate zavedati. Drugih napotkov pa vam ne bom dajala,« je Komanu sporočila sodnica. Uvodoma seveda ni pozabila omeniti, da gre za hujšo obliko kaznivega dejanja, saj je šlo za poskus požiga naravne vrednote. Ter da je obtoženi »definitivno tisti, ki je ravnal z namenom, da se ta ogenj razširi in povzroči uničenje tega gozda«. Odvetnik Korenčan je že napovedal, da se bo zoper sodbo pritožil.