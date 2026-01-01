Poziv javnosti! Neznanci odtujili spominsko ploščo ob Bohinjskem jezeru, policisti iščejo priče

Neznanci so odtujili spominsko ploščo, ki je bila nameščena na eni izmed skal nasproti cerkvice Sv. Janeza na Ribčevem Lazu ob Bohinjskem jezeru. Dejanje preiskujejo blejski policisti, ki so bili o tatvini obveščeni v sredo. Na Občini Bohinj dejanje strogo obsojajo. Po podatkih Občine Bohinj je spominsko ploščo zadnjemu boju jeseniško-bohinjskega odreda z okupatorjem, ki je bila nameščena nasproti cerkvice Sv. Janeza, neznana oseba odtujila v dneh pred 27. decembrom. »Na Občini Bohinj takšna dejanja strogo obsojamo, saj pomenijo poseg v skupno kulturno in zgodovinsko dediščino ter nespoštovanje spomina na pomembne dogodke iz naše preteklosti,« so zapisali na svojih spletnih straneh.

Občane in obiskovalce prosijo, da v primeru kakršnih koli opažanj ali informacij o sumljivem dogajanju na območju spomenika ali o morebitnih storilcih obvestijo Policijsko postajo Bled, informacije pa posredujejo tudi Občini Bohinj. Blejski policisti so tatvino spominskega znamenja obravnavali v sredo okoli 12. ure. Po do sedaj zbranih podatkih je tatvino kovinske plošče zaenkrat še neznani storilec izvršil v daljšem časovnem obdobju, so danes sporočili iz Policijske uprave Kranj. Policisti zbirajo obvestila o dejanju in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.