Poziv pričam! Iščejo sivega audija A3: na prehodu zapeljal čez rdečo in povozil pešca

Policisti Policijske postaje Ljubljana Moste so v ponedeljek okoli 12. ure v križišču Zaloške ceste in Cerutove ulice v Ljubljani obravnavali prometno nesrečo, v kateri sta bila udeležena pešec in za zdaj še neznani voznik osebnega avtomobila znamke Audi A3 sive barve, z neznanimi registrskimi številkami.

Po doslej zbranih informacijah je pešec pravilno prečkal vozišče na semaforiziranem prehodu za pešce, voznik pa naj ne bi upošteval rdeče luči na semaforju in je trčil vanj. Pešec se je v nesreči lažje poškodoval, voznik pa je po trku odpeljal s kraja dogodka, ne da bi mu nudil pomoč ali posredoval svoje podatke. Policija vse morebitne očividce ali osebe z informacijami o vozniku oziroma dogodku prosi, naj pokličejo na številko 113 ali na (01) 586 76 00 oziroma se oglasijo na Policijski postaji Ljubljana Moste.