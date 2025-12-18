  • Delo d.o.o.
LAŽNA SPOROČILA

Pozor, če ste dobili tak SMS! Kroži nov val spletnih prevar v imenu Pošte Slovenije – lahko vas drago stane

Uporabniki naj bodo še posebej pozorni na domeno, s katere je bilo sporočilo poslano.
Kroži nov val spletnih prevar v imenu Pošte Slovenije. FOTO: Zaslonski Posnetek
STA, M. U.
Na Pošti Slovenije v zadnjih dneh zaznavajo vse več primerov lažnih sporočil, ki pozivajo k ureditvi novega datuma dostave. Uporabnike opozarjajo, da gre za poskuse spletnih prevar, zato naj ne klikajo na povezave v sporočilu in ne puščajo podatkov. Takšna sporočila naj izbrišejo, nanje ne odgovarjajo in ne vnašajo podatkov o plačilnih karticah.

Poskusi spletnih prevar

Kot poudarjajo na Pošti Slovenije, gre v večini takih primerov za poskuse spletnih prevar prek sporočil, ki zlorabljajo njihovo ime oz. grafično podobo in vsebujejo povezave na lažne spletne strani. V primeru, da uporabniki pričakujejo pošiljko, vendar niso prepričani, ali gre za lažno ali pravo sporočilo, lahko sami preverijo sprejemno številko na sledenje.posta.si ali v aplikaciji MojaPošta, lahko pa sporočilo kot priponko posredujejo na info@posta.si ali preverijo na telefonski številki kontaktnega centra 080 14 00.

Uporabniki naj bodo še posebej pozorni na domeno, s katere je bilo sporočilo poslano. Uradna komunikacija Pošte Slovenije je vedno poslana iz elektronskega naslova, ki ima domeno @posta.si. Povezave v pristnih sporočilih vedno vodijo na spletne strani na domeni Pošte Slovenije, torej je na koncu URL-naslova posta.si. Prav tako Pošta Slovenije v nobenem primeru ne zahteva izključno plačila pred dostavo. Poštnina oz. odkupnina se namreč vedno lahko plača tudi ob prevzemu paketa, neposredno pismonoši, na poštnem okencu, paketomatu ali na drugem prevzemnem mestu, še pojasnjujejo na pošti.

Uporabniki naj bodo še posebej pozorni na domeno, s katere je bilo sporočilo poslano.

Ob tem še dodajajo, da se uporabniki, ki potrebujejo pomoč kot žrtve spletne prevare, lahko obrnejo na nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT in prijavijo incident. 

