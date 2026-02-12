  • Delo d.o.o.
POZIV OČIVIDCEM

Pozor! Če ste videli, kako je neznani voznik trčil v pešca na cesti Jesenice–Lesce, takoj javite policiji (FOTO)

Zgodilo se je v križišču za Žirovnico.
Kraj nesreče. FOTO: Pu Kranj
Kraj nesreče. FOTO: Pu Kranj
M. U.
 12. 2. 2026 | 10:45
 12. 2. 2026 | 11:00
2:57
Jeseniški policisti so bili v sredo zjutraj okoli 6.20 obveščeni o prometni nesreči na križišču za Žirovnico. Neznani voznik je z neznanim avtomobilom v križišče na relaciji Jesenice–Lesce pripeljal iz smeri Žirovnice in zavijal levo proti Lescam. V tistem času je na prehodu za pešce cesto prečkal pešec, med njima je prišlo do trčenja. Pešec je bil lahko telesno poškodovan ter po nudeni pomoči zdravstvenega osebja na kraju z reševalnim vozilom odpeljan v SB Jesenice. Voznik avtomobila se na kraju ni ustavil.

Križišče za Žirovnico. FOTO: Pu Kranj
Križišče za Žirovnico. FOTO: Pu Kranj

Policistom še ni uspelo izslediti voznika neznanega avtomobila oziroma razjasniti vseh okoliščin prometne nesreče, zato pozivajo voznika, ki je bil udeležen v prometni nesreči, da se oglasi ali pokliče na Policijsko postajo Jesenice, telefon (04) 582 13 00 ali na interventno številko 113. Prav tako pozivajo morebitne priče, da pokličejo na enega izmed zgornjih kontaktov in posredujejo morebitne koristne informacije. 

Kaj storiti, če naletite na prometno nesrečo ali ste ji priča?

Vaša dolžnost je, da v primeru prometne nesreče pomagate udeležencem v okviru svojega znanja ter zavarujete kraj nesreče, če tega ne morejo sami. S tem opozorite druge udeležence v prometu in preprečite nastanek novih nesreč.

Kaj storiti, če ste sami udeleženi v prometni nesreči?

Če je kdo v njej umrl ali bil telesno poškodovan, morate takoj obvestiti najbližjo policijsko postajo oziroma poklicati številko 113 (policija posreduje naprej tudi obvestilo za reševalce).

Počakati morate na kraju nesreče in do konca ogleda kraja nesreče ne smete uživati alkoholnih pijač. Izjemoma smete kraj nesreče zapustiti zaradi pomoči poškodovanim v nezgodi in zaradi obveščanja policije. Ko to opravite, se morate takoj vrniti na kraj nesreče.

Če ste udeleženi v prometni nesreči, v kateri je nastala samo materialna škoda, pa drugi udeleženec ni navzoč (npr. na parkirnem prostoru), morate o tem takoj obvestiti najbližjo policijsko postajo ter jim sporočiti svoje osebne podatke in podatke o poškodovanem vozilu.

Če imate pri sebi fotografski aparat ali kamero, kraj nezgode posnemite iz več položajev, da bi pozneje laže ocenili nezgodo.

Če ste udeleženi v prometni nesreči, v kateri je nastala samo manjša materialna škoda, morate vozilo takoj odstraniti s ceste in izmenjati osebne podatke ter izpolniti in podpisati evropsko poročilo o prometni nesreči. 

Presodite okoliščine, v katerih ste našli udeležence, zlasti če sami niste videli nesreče ali če je poškodovanec v nezavesti, ter vključite druge, ki so na kraju nesreče. Presodite stanje poškodovanca (zavest, dihanje, srčni utrip, videz in barvo kože, telesna temperatura, krvavitve, nevarnost poškodbe hrbtenice, morebitno bljuvanje ...).

Obvestite policijo oziroma pokličite interventno številko policije 113.

policijaprometna nesrečanesrečavoznikočividci
