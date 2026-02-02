Pozor! Huda nesreča, del štajerske avtoceste zaprt, dva voznika odpeljana

Štajerska avtocesta je zaradi odstranjevanja gorečega tovornjaka med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji zaprta, proti Mariboru promet poteka po enem pasu, poroča prometnoinformacijski center. Po podatkih policije naj bi voznik tovornega vozila trčil v tovorno vozilo pred seboj, to pa v tretje. V trčenju je zagorelo, dva voznika sta poškodovana.

Kot so pojasnili na Policijski upravi Maribor, so bili o nesreči obveščeni okrog 5.20. Voznik tovornega vozila naj bi po prvih informacijah trčil v tovorno vozilo pred seboj, to pa v tretje. V trčenju je zagorelo, gasilci na kraju še intervenirajo. Dva voznika tovornih vozil so odpeljali v bolnišnico, tretji po doslej znanih informacijah ni poškodovan.

Med udeleženimi v prometni nesreči po doslej znanih informacijah ni bilo tovornega vozila z nevarnimi snovmi. Trenutno poteka tudi reševanje ujetih osebnih vozil. Na policiji voznike, ki se odpravljajo v to smer, opozarjajo, da pravočasno preverijo razmere in izberejo alternativno pot.

Po podatkih prometnoinformacijskega centra, je nastal daljši zastoj, občasno zaradi varnosti zapirajo predora Vodole in Malečnik. Promet proti Avstriji je preusmerjen na regionalno cesto na krožišču Pesnica.