Pozor, Maribor! Po tragični smrti 26-letnega Blaža policija išče očividce

Kot smo že poročali, je Maribor pretresla tragedija v samem središču mesta. V soboto dopoldne je v prometni nesreči v križišču Razlagove in Cankarjeve ulice življenje izgubil 26-letni motorist, ime naj bi mu bilo Blaž, sicer pogodbeni dostavljavec hrane pri podjetju Wolt. Njegovi sodelavci in kolegi so se po tragediji zbrali na Glavnem trgu ter se mu poklonili, policisti pa medtem nadaljujejo z intenzivno preiskavo, da bi ugotovili natančen potek in vzrok nesreče.

Policijska uprava Maribor pojasnjuje, da so bila v trčenju ob 10.21 udeležena tri vozila, in sicer motorno kolo ter dva osebna avtomobila – beli BMW serije 1 ter rdeči Hyundai i30. Po dosedanjih ugotovitvah je motorist trčil z enim avtomobilom, nato pa ga je odbilo v drugega. Kljub hitri medicinski pomoči reševalne ekipe je 26-letnik zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.

Ker točne okoliščine trčenja še niso povsem razjasnjene, policisti v prisotnosti dežurnega preiskovalnega sodnika in okrožnega državnega tožilca nadaljujejo z zbiranjem obvestil ter pozivajo javnost k pomoči. Vse morebitne očividce tragične nesreče naprošajo, da zaradi razjasnitve okoliščin pokličejo na telefonsko številko Postaje prometne policije Maribor (02/450-20-30) ali na številko 113, oziroma se osebno zglasijo na Postaji prometne policije Maribor na Ptujski cesti 117.