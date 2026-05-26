Pozor, na delu spletni goljufi! Moški ostal brez več tisočakov, pretentali tudi žensko

Policisti Policijske uprave (PU) Koper so v ponedeljek prejeli prijavo občanke, ki je bila žrtev spletne goljufije. Zasledila je oglas za vložek denarja v sklade, ga vložila, nato pa vsakodnevno začela prejemati telefonske klice, v katerih so jo zlikovci prepričevali v nove in nove vložke. »Nakazala je večjo vsoto denarja in upoštevala vsa navodila, nakar je ugotovila, da so jo ogoljufali,« so sporočili s PU Koper, kjer so dodali, da zadevo policisti še preiskujejo.

A omenjena ženska ni bila edina žrtev spletnih goljufov tega dne. Nedolgo za njo je policiste poklical še moški, ki je ostal brez več tisoč evrov. »Neznanci so pod pretvezo, da ima na enem računu 8000 evrov dobroimetja, izkoristili njegovo naivnost in mu z računa pobrali več tisoč evrov,« so podrobnosti primera opisali na PU Koper, kjer so lani obravnavali skupno 212 spletnih goljufij, skupna finančna škoda spletnih goljufij pa je na območju njihove policijske uprave znašala več kot tri milijone evrov, oziroma natanko 3.014.460 evrov.

»Takoj ko ugotovite, da ste žrtve goljufije in vam je bil protipravno odtujen denar, zadevo prijavite na svoji banki, da se poskuša zaustaviti neupravičen prenos denarja. Takoj za tem podate prijavo na najbližji policijski postaji,« pa občanom na srce polagajo policisti.