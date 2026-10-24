Pozor na ljubljanski avtobusni postaji! Policija potrdila sedem tatvin, storilci še na prostosti

Na območju nove glavne ljubljanske avtobusne postaje je potrebno biti še posebej previden. Na družbenem omrežju Facebook je namreč zaokrožilo opozorilo o domnevnih žeparskih tatvinah, ki naj bi jih izvajala skupina žensk. Objavo so delili v skupini Mamice Ljubljančanke, kjer je uporabnica opozorila, da naj bi bilo v enem dnevu oškodovanih več kot pet ljudi. »Mamice, previdno na novi avtobusni postaji v Ljubljani! Skupina žensk je danes oropala več kot pet ljudi, ko so stopili z avtobusa,« je zapisala avtorica objave.

Opisala je tudi domnevni način delovanja storilk. Po njenih navedbah naj bi ena od žensk žrtvi prerezala torbico, druga pa naj bi se vanjo namenoma zaletela in tako preusmerila njeno pozornost. Prva naj bi medtem torbico odtujila. Avtorica je dodala še trditev, da na območju ni ustrezno nameščenih nadzornih kamer, zaradi česar naj policija ne bi razpolagala s posnetki. Za pojasnila smo se obrnili na Policijsko upravo Ljubljana, kjer so potrdili, da so policisti v tem mesecu na širšem območju avtobusne postaje obravnavali več primerov žeparskih tatvin. »Policisti so v tem mesecu na širšem območju avtobusne postaje Ljubljana obravnavali skupno sedem primerov tatvin, kjer so bili predmet kaznivega dejanja denarnice in podobni predmeti, ki so bili odtujeni na način t. i. žeparskih tatvin,« nam je pojasnil Tomaž Tomaževic s Policijske uprave Ljubljana.

Objava v Facebook skupini. FOTO: Posnetek Zaslona

Na območju deluje posebna policijska skupina

Storilcev za zdaj še niso izsledili, preiskava pa še poteka. Policisti preverjajo tudi, ali so posamezni primeri med seboj povezani, saj so se tatvine zgodile na širšem območju postaje in v različnih časovnih obdobjih. Pri tem na policiji posebej poudarjajo, da navedb o organizirani skupini žensk doslej niso potrdili. »Do zdaj z zbiranjem obvestil ni bilo potrjeno, da bi kazniva dejanja izvrševale ženske in da bi delovale organizirano v skupinah,« je pojasnil Tomaževic. Kot dodajajo, so oškodovanci tatvine večinoma opazili šele nekaj časa po tem, ko so se zgodile.

Na policiji zagotavljajo, da na območjih z več ljudmi, med katere spada tudi avtobusna postaja, izvajajo aktivnosti za preprečevanje tatvin in odkrivanje storilcev. Poleg rednih policijskih patrulj je na teh območjih prisotna tudi posebna delovna skupina, ki se ukvarja s preiskovanjem tako imenovane ulične kriminalitete. Žeparske tatvine so sicer značilne predvsem za kraje, kjer se zadržuje veliko ljudi. Storilci pogosto izkoristijo gnečo, nepazljivost in neposreden stik z žrtvijo. V nekaterih primerih delujejo usklajeno. »Tipičen primer tatvine je, ko eden od žeparjev zamoti osebo, sostorilec pa ji ukrade denarnico,« opozarjajo policisti.

Fotografija je simbolična. FOTO: Dejan Javornik

Kako se zaščititi pred žeparji?

Policija občanom svetuje, naj imajo na avtobusnih in železniških postajah ter drugih prometnih krajih svoje osebne predmete ves čas pod nadzorom. S seboj naj ne nosijo večjih količin gotovine, denarnice in dokumente pa naj hranijo čim bližje telesu, nikakor ne v zunanjih žepih ali lahko dostopnih delih torbic. Posebno pozornost naj namenijo ročnim torbicam, ki naj bodo vedno zaprte in obrnjene proti sprednjemu delu telesa. Prav tako jih ne smejo puščati brez nadzora v čakalnicah, lokalih ali na javnih prevoznih sredstvih.

Ob tem opozarjajo, da storilci pogosto izkoristijo trenutek presenečenja, zato je previdnost še posebej pomembna ob gneči, prerivanju ali nenavadnem približevanju neznancev. Vse, ki postanejo žrtve tatvine ali opazijo sumljivo dogajanje, policija poziva, naj o tem nemudoma obvestijo policiste na interventno številko 113.