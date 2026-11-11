Pozor, nova goljufija! Preden kaj plačate, se prepričajte, da ste to tudi naročili

Policisti, ki za varnost skrbijo na območju Policijske uprave (PU) Nova Gorica, so bili v torek obveščeni, da je bil občan z območja Ajdovščine žrtev goljufije, povezane z dostavo paketa, za katerega je bilo treba plačati odkupnino. »Po do zdaj zbranih podatkih je oškodovanec od dostavne službe prejel pošiljko, za katero je ob prevzemu plačal 68 evrov odkupnine. Po odprtju paketa je ugotovil, da njegova vsebina ne ustreza naročenemu blagu oziroma da gre za lažno, zavajajočo pošiljko, ki je ni naročil. Poleg tega je bil na dostavni nalepki kot pošiljatelj naveden izmišljeni subjekt,« je goljufijo opisal tiskovni predstavnik PU Nova Gorica Dean Božnik. Policija okoliščine suma goljufije še preiskuje in nadaljuje zbiranje obvestil zaradi ugotovitve vseh okoliščin goljufije ter izsleditve storilca, je dodal.

Policisti ob tem občanom in občankam svetujejo dodatno previdnost pri prevzemanju paketnih pošiljk, zlasti tistih, za katere je treba ob dostavi plačati odkupnino. Storilci lahko namreč z različnimi zavajajočimi načini dostave in lažnim prikazovanjem podatkov o pošiljatelju poskušajo pridobiti protipravno premoženjsko korist.

Pred prevzemom pošiljke in plačilom odkupnine se je zatorej treba prepričati, ali paket dejansko pričakujete, ali ste blago naročili sami oziroma ali ga je naročil kateri od drugih članov gospodinjstva. Pozorni bodite tudi na podatke o pošiljatelju, navedene na dostavni nalepki, ter na višino odkupnine. Če vam pošiljatelj ni znan, podatki o pošiljki vzbujajo dvom ali pošiljke ne pričakujete, pred plačilom dodatno preverite njen izvor oziroma je ne prevzemite, svetujejo na policiji.

Če ugotovite, da ste prejeli pošiljko, ki je niste naročili, in ste zanjo že plačali odkupnino, shranite embalažo, dostavno nalepko in potrdilo o plačilu ter morebitno komunikacijo s prodajalcem oziroma pošiljateljem. Zadevo čim prej prijavite policiji, ki bo preverila okoliščine dogodka in izvedla ustrezne ukrepe. »Svetujemo, da pred plačilom odkupnine vedno preverite, od koga prihaja pošiljka in ali jo res pričakujete. Nekaj trenutkov previdnosti vas lahko obvaruje pred finančno izgubo,« občankam in občanom še polagajo na srce policisti.